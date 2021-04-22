23 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağında cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı bu hafta camilerde kılınacak mı?Ayaça isminin anlamı nedir, Ayaça ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kırsal mahallelerde eğitime destek! Tarsus’ta ’Köyüm Uzakta Öğretmenim Yanımda Projesi’Berda isminin anlamı nedir, Berda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gençlere umut olan gelişme! Gençlik ve Spor Bakanlığından Bitlis'e spor ve gençlik yatırımıLübnan’da yoksullukla birlikte hırsızlık da artıyor: Rögar kapakları çalındı!Aile mesleği haline getirdiler! Kolombiyalı karı koca hırsızlık çetesi çökertildiBahar isminin anlamı nedir, Bahar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Suyun üzerinde büyüleyen manzaralar! Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyorBahçelievler’de en çok kitap okuyan çocuklar bisikleti kaptı
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Suyun üzerinde büyüleyen manzaralar! Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyor

Suyun üzerinde büyüleyen manzaralar! Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi sınırları içinde yer alan Kızılırmak Deltası'nda suda açan ve zehirli olduğu için "zehirli güzellik" olarak da anılan su düğün çiçeği ilçenin tanıtımı için de kullanılıyor.

Suyun üzerinde büyüleyen manzaralar! Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyor

Biyolojik çeşitliliği ve her mevsim barındırdığı güzellikleriyle dikkati çeken, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası'nda, nisan ile mayıs aylarında açan su düğün çiçeğinin (Ranunculus trichophyllus) oluşturduğu manzara, doğaseverlerle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısıtlamanın olmadığı dönemlerde Kızılırmak Deltası'nın ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

SOSYAL MEDYADAN TANITIM PAYLAŞIMLARI YAPILIYOR

Ülke genelinden ve yurt dışından gelecek turistlerin ilgisini çekebilmek için sosyal medyadan tanıtım çalışmaları yürüttüklerini belirten Topaloğlu, özellikle bu dönemde açan zehirli güzellik olarak adlandırılan su düğün çiçeğinin görsellerini Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşarak ilçelerinin tanıtımını yaptıklarını ifade etti.

Kızılırmak Deltası'nın bitki örtüsüne ve turistik değerine ayrı zenginlik katan su düğün çiçeğini alternatif turizmi geliştirmek için değerlendirmek istediklerini belirten Topaloğlu şunları kaydetti: "Tabiatın canlanmasıyla ayrı bir hareketliliğin yaşandığı deltada, kökleri zehirli ve yakıcı bir bitki olduğu için 'zehirli güzellik' olarak da anılan su düğün çiçeğini herkesin görmesini ve tanımasını arzuluyoruz. 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçe sınırları içinde yer alan Kızılırmak Deltası'nda açan bu çiçek turistlerin ilgi odağı haline gelecektir. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminin biraz daha rahatlamasıyla bölgenin büyük ilgi göreceğini tahmin ediyoruz."

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Suyun üzerinde büyüleyen manzaralar! Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyor

Suyun üzerinde büyüleyen manzaralar! Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyor

Suyun üzerinde büyüleyen manzaralar! Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyor

Suyun üzerinde büyüleyen manzaralar! Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyor

Suyun üzerinde büyüleyen manzaralar! Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyor

Suyun üzerinde büyüleyen manzaralar! Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyor

Suyun üzerinde büyüleyen manzaralar! Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyor

Suyun üzerinde büyüleyen manzaralar! Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyor

Suyun üzerinde büyüleyen manzaralar! Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyor

Suyun üzerinde büyüleyen manzaralar! Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT