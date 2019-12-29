Suzan Kardeş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Filmleri neler?
Suzan Kardeş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgilisi kim? Filmleri neler? soruları arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte Suzan Kardeş ile ilgili tüm detaylar...
Suzan Kardeş internette sıkça araştırılmaktadır. Peki Suzan Kardeş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgilisi kim? Filmleri neler? Tüm merak edilenler haberimizde...
SUZAN KARDEŞ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?
Suzan Kardeş (15 Nisan 1960 yılında Kosova’da dünyaya geldi. Suzan Kardeş, Kosovalı Türk makyaj uzmanı (makyöz), aynı zamanda ses sanatçısıdır.
İş hayatına Hürriyet Gazetesi’nde başlayan Suzan Kardeş, burada çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak mesleğinde gelişti. Şan Tiyatrosu’nda saç ve makyaj yapımıyla çalışmayı sürdüren makyöz; birçok tiyatro topluluğu ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak yer aldı. 1995 yılından başlayarak Beşiktaş Kültür Merkezi’nin saç ve makyaj çalışmaları görevini yapmaya başladı. İş Bankası reklamlarında oyuncu Haluk Bilginer’e yaptığı Atatürk makyajı ile ses getirdi.
1985 yılından itibaren Sezen Aksu’nun tüm sahne ve çekim makyajlarını yaptı. Goran Bregoviç’ten Türkân Şoray’a kadar birçok ünlünün sahne makyajını gerçekleştirdi. 1992 yılında Bekriya adında bir “meyhane” açarak 12 yıl boyunca işletti. Meyhanede söylediği mikrofonsuz, akustik Rumeli türküleriyle eski dönem Bosna sevda şarkılarından yola çıkarak, Sezen Aksu’nun desteğiyle Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı. Bir filmde oyunculuk da yapan, Bir Demet Tiyatro dizisinde “pencereden bakan kadın” olarak yer alan ve halen çalışmalarını sürdüren sanatçının, yeni bir müzik albümü, bir film ve bir kitap projeleri bulunmaktadır. Aynı zamanda bir defa evlilik yapan ve ayrılan Kardeş'in bu evlilikten Begüm kardeş isminde kızı vardır.
SUZAN KARDEŞ'İN ALBÜMLERİ
Bekriya (2007)
Bekriya II – Balkania (2008)
Makyaj Odası Şarkıları (2009)
Bekriya 1 & Bekriya 2 & Ninno (2010)
Bekriya III – Bal ve Kan (2011)
Bekriya VI – Bekri (2012)
Yarım Hava Çalsana (2013)
Şişede Bade Durmaz (2015)
SUZAN KARDEŞ FİLMLERİ
Bir Demet Tiyatro - 2000
Organize İşler - 2005
Komedi Dükkanı - 2008
Mavi Kelebekler - 2011
Muhteşem Yüzyıl - 2012 (konuk oyuncu)
Seksenler - 2012 (Fato Ana)
Toprağın Çocukları - 2012
Arkadaşım Hoşgeldin - 2014
Yapışık Kardeşler - 2015
Nadide Hayat - 2015
Müdür Ne'aptın - 2016
Çocuklar Duymasın - 2017-2019 (Kadriye)
Şevkat Yerimdar - 2018 (Kendisi, konuk oyuncu)
Tolgshow - 2018
Çocuklar Duymasın - 2018 (Yılbaşı Özel Bölüm) Kendisi
Seksenler - 2019- (Fato Ana)
KOSTÜM UYGULAMA OLARAK ÇALIŞTIĞI FİLMLER
Vizontele Tuuba - 2005
MAKYÖZ OLARAK ÇALIŞTIĞI FİLMLER:
Tolgshow 2018
Arkadaşım Hoşgeldin - 2014
Benim Annem Bir Melek - 2008
Osmanlı Cumhuriyeti - 2008
Atatürklü İş Bankası reklamı - 2007
Komedi Dükkanı - 2006
Hokkabaz - 2006
Bir Demet Tiyatro - 2006
Beynelmilel - 2006
Gen - 2005
Organize İşler - 2005
Hürrem Sultan - 2003
Bekarlar - 2003
Aşk ve Gurur - 2002
Güneş Yanıkları - 2000
Bir Demet Tiyatro - 1997
Dönersen Islık Çal -1993
Tatlı Betüş -1993
Seni Seviyorum Rosa - 1992