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Suzidil ne demek, TDK'ya göre Suzidil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Suzidil kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Suzidil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Suzidil nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Suzidil kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Suzidil ne demek, TDK'ya göre Suzidil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Suzidil ne demek? Suzidil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi suzidil kelimesi. Peki suzidil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre suzidil nedir, suzidil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

SUZİDİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Suzidil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Suzidil kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre suzidil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam

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