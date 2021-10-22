Suzidil ne demek, TDK'ya göre Suzidil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Suzidil ne demek? Suzidil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi suzidil kelimesi. Peki suzidil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre suzidil nedir, suzidil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SUZİDİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Suzidil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Suzidil kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre suzidil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam

