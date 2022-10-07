Süzme Presi Operatörü-Kimyasal ve ilgili işlemler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Süzme Presi Operatörü-Kimyasal ve ilgili işlemler görev tanımı nedir, Süzme Presi Operatörü-Kimyasal ve ilgili işlemler ne iş yapar, Süzme Presi Operatörü-Kimyasal ve ilgili işlemler olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Süzme Presi Operatörü-Kimyasal ve ilgili işlemler mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Süzme Presi Operatörü-Kimyasal ve ilgili işlemler Tanımı;

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Süzme Presi Operatörü-Kimyasal ve ilgili işlemler Maaşı Ne Kadar? 2022 Süzme Presi Operatörü-Kimyasal ve ilgili işlemler Maaşları

Süzme Presi Operatörü-Kimyasal ve ilgili işlemler maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Süzme Presi Operatörü-Kimyasal ve ilgili işlemler maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süzme Presi Operatörü-Kimyasal ve ilgili işlemler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.19

Meslek Adı :

Süzme Presi Operatörü-Kimyasal ve ilgili işlemler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Süzülecek eriyikleri basınç altında bir filtre ünitesi içine takılmış ve değiştirilebilen filtre elemanlarından geçirip süzen bir cihazı çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Süzme Presi Operatörü-Kimyasal ve ilgili işlemler İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Süzme presini açıp, filtre plakalarını çuval, kağıt veya diğer süzücü maddelerle kaplamak,

b) Presi kapatıp, ek yerlerinin sızıntı yapmamasını sağlamak,

c) Diatomit, testere talaşı veya diğer süzücü maddeleri solüsyonla karıştırıp pislikleri çökertmek için çalkalamak,

d) Bir yandan basınç göstergesine bakarak istenilen miktarda sıvı süzülünceye veya filtrenin temizlenmesi gerekinceye kadar karışımı filtreye pompalamak,

e) Filtrede toplanan pislikleri basınçlı hava, su veya buharla atıp, süzme presini açarak gereğine göre filtre elemanlarını temizleyip veya değiştirmek,

f) Süzülen malzemenin tipine göre ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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