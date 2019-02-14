Suzuki'den şubat ayına özel yüzde 0 faizli kredi fırsatı

Suzuki, hemoff-road tutkunlarına ve şehirdeki macera severlere özel vitara modellerinin şubat ayına özel olarak 20 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ile alınabileceğini açıkladı. Ayrıca, yetkili satıcılarda müşterileri özel fırsatların da beklediği bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Euro NCAP'ten 5 yıldız alan Vitara'da yokuş kalkış desteği ve eğim iniş kontrol sistemi gibi elektronik yardımcılar sürüş güvenliğini desteklerken, radar fren destek sistemi ve adaptif hız sabitleme sistemi gibi pek çok yeni güvenlik unsurları da Vitara'nın iddiasını ortaya koyuyor. Suzuki DNA'sının işlendiği gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi Allgrip 4x4 sistemi sayesinde Vitara, zorlu arazi şartlarıyla kolayca başa çıkabilirken, sürüş koşullarına uygun olarak dört farklı sürüş modunu da sürücüsüne sunabiliyor. Ayrıca Vitara'da tam 10.1 inç boyutundaki dokunmatik multimedya sistemi, navigasyon, Bluetooth ve USB girişi özellikleri tüm versiyonlar da standart olarak sunuluyor.

"1,6 litrelik VVT benzinli motor, 6000 d/dak'da 120 HP güç ve 4400 d/dak'da 156 Nm tork üretirken, 1,4 litrelik Turbo Boosterjet benzinli motor ise 140 HP güç ve 220 Nm tork üretiyor. Her iki motor seçeneğinde de yeni nesil 4x4 Allgrip teknolojisiyle 4 farklı sürüş keyfi yaşatan SUV, sürüş koşuluna bağlı olarak 2 çeker ve 4 çeker kullanım imkânı da veriyor" denildi.

DHA