Svante Hildeman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svante Hildeman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Svante Hildeman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Svante Hildeman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Svante Hildeman 11 Haziran 1995 tarihinde Mullsjö şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Svante Hildeman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DDA yapmaktadır. Svante Hildeman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Svante Hildeman'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Svante Hildeman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Svante Hildeman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Svante Hildeman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Svante Hildeman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Mart 2013 yılında Kristianstad

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

21 Ağu 2017 yılında Torns IF

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2019 yılında Torns IF

1 Ocak 2021 yılında Landskrona

Svante Hildeman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Svante Hildeman şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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