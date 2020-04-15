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  3. Svaziland'da kısmi sokağa çıkma yasağı 3 hafta uzatıldı

Svaziland'da kısmi sokağa çıkma yasağı 3 hafta uzatıldı

ABUJA (AA) - Afrika ülkesi Svaziland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan kısmi sokağa çıkma yasağı üç hafta uzatıldı.Başbakan Ambrose Mandvulo Dlamini, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele çerçevesinde konulan kısmi sokağı çıkma yasağının bugünden...

Svaziland'da kısmi sokağa çıkma yasağı 3 hafta uzatıldı

ABUJA (AA) - Afrika ülkesi Svaziland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan kısmi sokağa çıkma yasağı üç hafta uzatıldı.

Başbakan Ambrose Mandvulo Dlamini, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele çerçevesinde konulan kısmi sokağı çıkma yasağının bugünden itibaren üç hafta uzatıldığını bildirdi.

Bu süre zarfında ülkenin tüm sınırlarının kapalı kalacağını kaydeden Dlamini, halka önemli bir gerekçesi olmadıkça evlerinde kalmaları çağrısında buldu.

Ülkede şimdiye kadar 7 Kovid-19 vakası görüldü.

Kaynak: AA




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