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  3. Savcılık harekete geçti! Özlem Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Savcılık harekete geçti! Özlem Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e karşı hakaret içeren sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mert Y. gözaltına alındı.

Savcılık harekete geçti! Özlem Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içeren sarf edilmiş bu sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlatması kararı üzerine ekipler harekete geçti.

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahıs  Mert Y'nin Eyüpsultan'da bulunan evinde olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli evinde arama yapılarak yakalandı. Şüphelinin sorgulanmasına devam ediyor.

FAHRETTİN ALTUN'DAN DESTEK EKSİK OLMADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız" şeklinde seslenerek talep etmişti.

Svcılık harakete geçti! Özlem Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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