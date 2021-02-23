Savcılık harekete geçti! Özlem Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içeren sarf edilmiş bu sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlatması kararı üzerine ekipler harekete geçti.

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahıs Mert Y'nin Eyüpsultan'da bulunan evinde olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli evinde arama yapılarak yakalandı. Şüphelinin sorgulanmasına devam ediyor.

FAHRETTİN ALTUN'DAN DESTEK EKSİK OLMADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız" şeklinde seslenerek talep etmişti.