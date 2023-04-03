Sveinn Gisli Thorkelsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sveinn Gisli Thorkelsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sveinn Gisli Thorkelsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sveinn Gisli Thorkelsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sveinn Gisli Thorkelsson 19 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Sveinn Gísli Þorkelsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sveinn Gisli Thorkelsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sveinn Gisli Thorkelsson'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Sveinn Gisli Thorkelsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sveinn Gisli Thorkelsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sveinn Gisli Thorkelsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sveinn Gisli Thorkelsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2021 yılında Léttir

4 Ocak 2022 yılında ÍR

2 Şubat 2023 yılında Víkingur

Sveinn Gisli Thorkelsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sveinn Gisli Thorkelsson şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Sveinn Gisli Thorkelsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U19 takımında 13 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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