Sveinn Margeir Hauksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sveinn Margeir Hauksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sveinn Margeir Hauksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sveinn Margeir Hauksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sveinn Margeir Hauksson 2 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sveinn Margeir Hauksson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sveinn Margeir Hauksson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 31 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sveinn Margeir Hauksson'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 31 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Sveinn Margeir Hauksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sveinn Margeir Hauksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sveinn Margeir Hauksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sveinn Margeir Hauksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2019 yılında KA Akureyri

1 Ağustos 2019 yılında Dalvík/Reynir

16 Ekim 2019 yılında KA Akureyri

Sveinn Margeir Hauksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sveinn Margeir Hauksson şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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