Sveinn Sigurdur Johannesson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sveinn Sigurdur Johannesson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sveinn Sigurdur Johannesson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sveinn Sigurdur Johannesson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sveinn Sigurdur Johannesson 22 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Sveinn Sigurður Jóhannesson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sveinn Sigurdur Johannesson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 6 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Sveinn Sigurdur Johannesson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Sveinn Sigurdur Johannesson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sveinn Sigurdur Johannesson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sveinn Sigurdur Johannesson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sveinn Sigurdur Johannesson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mayıs 2016 yılında Fjardabyggd

31 Temmuz 2016 yılında Stjarnan

6 Ocak 2018 yılında Valur

Sveinn Sigurdur Johannesson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sveinn Sigurdur Johannesson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Sveinn Sigurdur Johannesson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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