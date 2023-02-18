Sven Adzaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sven Adzaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sven Adzaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sven Adzaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sven Adzaga 30 Temmuz 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Sven Adžaga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sven Adzaga Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sven Adzaga, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sven Adzaga'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sven Adzaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sven Adzaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sven Adzaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sven Adzaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ekim 2017 yılında Lokomotiva U17

17 Ağu 2018 yılında I. Zapresic U17

1 Temmuz 2019 yılında NK Inter Z. U19

19 Ağu 2021 yılında NK Ponikve

9 Ağu 2022 yılında NK Jarun

Sven Adzaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sven Adzaga şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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