Sven Kalisa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sven Kalisa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sven Kalisa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sven Kalisa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sven Kalisa 14 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. Ruanda,Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sven Kalisa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GCTM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sven Kalisa'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sven Kalisa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sven Kalisa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sven Kalisa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sven Kalisa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2016 yılında US Mondorf

9 Ocak 2018 yılında E. Ettelbrück

30 Haziran 2018 yılında US Mondorf

1 Temmuz 2018 yılında E. Ettelbrück

1 Temmuz 2020 yılında FC Atert Bissen

1 Temmuz 2022 yılında E. Ettelbrück

Sven Kalisa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sven Kalisa şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Sven Kalisa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lüksemburg U19 takımında 13 numaralı formasıyla 18 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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