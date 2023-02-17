Sven Karic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sven Karic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sven Karic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sven Karic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sven Karic 7 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Sven Šoštarič Karič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sven Karic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Sven Karic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sven Karic'nin NK Maribor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Sven Karic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sven Karic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sven Karic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sven Karic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Derby U23

5 Temmuz 2019 yılında NK Domzale

1 Temmuz 2022 yılında NK Maribor

Sven Karic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sven Karic şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sven Karic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Maribor

Slovenya takımında 6 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 13 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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