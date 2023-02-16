Sven Kohler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sven Kohler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sven Kohler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sven Kohler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sven Kohler 8 Kasım 1996 tarihinde Warstein şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sven Kohler Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Sven Kohler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sven Kohler'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sven Kohler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/_svenkoehler

Sven Kohler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sven Kohler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sven Kohler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sven Kohler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2012 yılında VfL Bochum U17

1 Temmuz 2013 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2014 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2015 yılında Schalke 04 II

1 Ocak 2017 yılında SV Lippstadt 08

1 Temmuz 2019 yılında Osnabrück

29 Ocak 2021 yılında SC Verl

30 Haziran 2021 yılında Osnabrück

Sven Kohler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sven Kohler şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Borussia Dortmund (2009-2012), VfL Bochum (2012-2014), FC Schalke 04 (2014-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.