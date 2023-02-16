Sven Muller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sven Muller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sven Muller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sven Muller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sven Muller 16 Şubat 1996 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Sven Tobias Müller şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sven Muller Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini feel soccer GmbH yapmaktadır. Sven Muller, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sven Muller'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sven Muller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sven Muller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sven Muller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sven Muller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2012 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2013 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2015 yılında 1.FC Köln II

1 Temmuz 2016 yılında Köln

1 Temmuz 2018 yılında Karlsruhe

8 Eylül 2020 yılında Hallescher FC

1 Temmuz 2022 yılında Dresden

Sven Muller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sven Muller şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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