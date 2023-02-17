Sven Sprangler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sven Sprangler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sven Sprangler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sven Sprangler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sven Sprangler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sven Sprangler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sven Sprangler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sven Sprangler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sven Sprangler 27 Mart 1995 tarihinde Bruck an der Mur şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya,Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sven Sprangler Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Sven Sprangler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sven Sprangler'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sven Spranglerboyu ve yaşı kaç

Sven Sprangler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sven Sprangler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Sven Sprangler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sven Sprangler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında SV Anger Jgd

1 Temmuz 2007 yılında SC Weiz Alt.

1 Temmuz 2009 yılında GAK Altyapı

1 Temmuz 2010 yılında Burgenland U15

1 Temmuz 2011 yılında Burgenland U18

1 Temmuz 2012 yılında Mattersburg II

1 Temmuz 2013 yılında SV Mattersburg

1 Temmuz 2017 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2018 yılında Wolfsberger AC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2023 yılında Vorwärts Steyr

Sven Sprangler kimdir

Sven Sprangler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sven Sprangler şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Union Birkfeld (2000-)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sven Sprangler nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Matheus Favali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Favali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matheus Favali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Favali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Liam Coenen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Coenen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Liam Coenen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Coenen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raul Marte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Marte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raul Marte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Marte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pieter Jochmans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pieter Jochmans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pieter Jochmans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pieter Jochmans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları