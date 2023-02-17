Sven Sprangler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sven Sprangler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sven Sprangler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sven Sprangler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sven Sprangler 27 Mart 1995 tarihinde Bruck an der Mur şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya,Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sven Sprangler Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Sven Sprangler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sven Sprangler'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sven Sprangler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sven Sprangler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sven Sprangler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sven Sprangler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında SV Anger Jgd

1 Temmuz 2007 yılında SC Weiz Alt.

1 Temmuz 2009 yılında GAK Altyapı

1 Temmuz 2010 yılında Burgenland U15

1 Temmuz 2011 yılında Burgenland U18

1 Temmuz 2012 yılında Mattersburg II

1 Temmuz 2013 yılında SV Mattersburg

1 Temmuz 2017 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2018 yılında Wolfsberger AC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2023 yılında Vorwärts Steyr

Sven Sprangler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sven Sprangler şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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