Sven Yidah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sven Yidah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sven Yidah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sven Yidah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sven Yidah {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sven Yidah Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sven Yidah'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sven Yidah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sven Yidah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sven Yidah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sven Yidah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kariobangi

7 Eylül 2020 yılında Nairobi City Stars

19 Ağustos 2022 yılında Marumo

Sven Yidah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sven Yidah şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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