Svend Brodersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svend Brodersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Svend Brodersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Svend Brodersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Svend Brodersen 22 Mart 1997 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Svend Arvid Stanislaw Brodersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Svend Brodersen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Astonick yapmaktadır. Svend Brodersen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Svend Brodersen'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Svend Brodersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Svend Brodersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Svend Brodersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Svend Brodersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Eimsbüttel Alt.

1 Temmuz 2010 yılında St. Pauli Alt.

1 Temmuz 2013 yılında St. Pauli U17

1 Temmuz 2014 yılında St. Pauli U19

1 Temmuz 2015 yılında St. Pauli

12 Temmuz 2021 yılında Yokohama FC

Svend Brodersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Svend Brodersen şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Svend Brodersen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC St. Pauli (2001-2002), Eimsbütteler TV (2002-2004), FC St. Pauli (2004-2006), Eimsbütteler TV (2006-2010), FC St. Pauli (2010-2015)

Almanya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U20 takımında 23 numaralı formasıyla 6 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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