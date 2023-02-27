Sverrir Pall Hjaltested kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sverrir Pall Hjaltested Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sverrir Pall Hjaltested adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sverrir Pall Hjaltested Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sverrir Pall Hjaltested 27 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sverrir Pall Hjaltested Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sverrir Pall Hjaltested'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sverrir Pall Hjaltested Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sverrir Pall Hjaltested isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sverrir Pall Hjaltested Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sverrir Pall Hjaltested futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2016 yılında Tromsø IL Alt.

27 Şubat 2018 yılında Valur Alt.

1 Ağustos 2018 yılında KH

10 Ocak 2019 yılında Valur

16 Mayıs 2019 yılında Völsungur ÍF

16 Ekim 2019 yılında Valur

19 Mart 2022 yılında Kórdrengir

31 Aralık 2022 yılında Valur

2 Şubat 2023 yılında ÍBV

Sverrir Pall Hjaltested Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sverrir Pall Hjaltested şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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