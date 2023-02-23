Svetoslav Kovachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svetoslav Kovachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Svetoslav Kovachev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Svetoslav Kovachev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Svetoslav Kovachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svetoslav Kovachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Svetoslav Kovachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svetoslav Kovachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Svetoslav Kovachev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Svetoslav Kovachev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Svetoslav Kovachev 14 Mart 1998 tarihinde Pleven şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Светослав Светозаров Ковачев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Svetoslav Kovachev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KVD Player Agency yapmaktadır. Svetoslav Kovachev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Svetoslav Kovachev'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Svetoslav Kovachev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Svetoslav Kovachev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Svetoslav Kovachev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Svetoslav Kovachev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ludogorets II

1 Ocak 2018 yılında Ludogorets

1 Temmuz 2018 yılında Dunav

30 Haziran 2019 yılında Ludogorets

9 Temmuz 2019 yılında Etar

31 Aralık 2019 yılında Ludogorets

1 Ocak 2020 yılında Arda Kardzhali

1 Ocak 2021 yılında Ludogorets

1 Temmuz 2021 yılında Arda Kardzhali

Svetoslav Kovachev kimdir

Svetoslav Kovachev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Svetoslav Kovachev şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Svoboda Milkovitsa (2008-2010), Spartak Pleven (2010-2011), Ludogorets Razgrad (2011-2016)

Svetoslav Kovachev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 21 numaralı formasıyla 26 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Svetoslav Kovachev nereli

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