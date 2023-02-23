Svetoslav Vutsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svetoslav Vutsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Svetoslav Vutsov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Svetoslav Vutsov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Svetoslav Vutsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svetoslav Vutsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Svetoslav Vutsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svetoslav Vutsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Svetoslav Vutsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Svetoslav Vutsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Svetoslav Vutsov 9 Temmuz 2002 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Светослав Велиславов Вуцов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Svetoslav Vutsov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Svetoslav Vutsov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Sofia futbol takımında oynamaktadır. Slavia Sofia takımına 13 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Svetoslav Vutsov'nin Slavia Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Svetoslav Vutsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Svetoslav Vutsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Svetoslav Vutsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Svetoslav Vutsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Septemvri Sofia

13 Ocak 2020 yılında Slavia Sofia

Svetoslav Vutsov kimdir

Svetoslav Vutsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Svetoslav Vutsov şuan Slavia Sofia takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Slavia Sofia, Botev Plovdiv, Levski Sofia, Tsarsko Selo Sofia, Septemvri Sofia

Svetoslav Vutsov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 21 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Svetoslav Vutsov nereli

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