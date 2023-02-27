Svetoslavs Cugunovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svetoslavs Cugunovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Svetoslavs Cugunovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Svetoslavs Cugunovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Svetoslavs Cugunovs 10 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Svetoslavs Cugunovs Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Svetoslavs Cugunovs, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Super Nova futbol takımında oynamaktadır. SK Super Nova takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Svetoslavs Cugunovs'nin SK Super Nova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Svetoslavs Cugunovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Svetoslavs Cugunovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Svetoslavs Cugunovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Svetoslavs Cugunovs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Auda

1 Ocak 2022 yılında Riga II

15 Şubat 2022 yılında Super Nova

Svetoslavs Cugunovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Svetoslavs Cugunovs şuan SK Super Nova takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Svetoslavs Cugunovs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

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