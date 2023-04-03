Svetozar Arsenin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svetozar Arsenin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Svetozar Arsenin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Svetozar Arsenin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Svetozar Arsenin 20 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Svetozar Arsenin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Spartak Subotica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Svetozar Arsenin'nin FK Spartak Subotica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Svetozar Arsenin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Svetozar Arsenin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Spartak U19
Svetozar Arsenin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Svetozar Arsenin şuan FK Spartak Subotica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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