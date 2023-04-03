Svetozar Arsenin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svetozar Arsenin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Svetozar Arsenin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Svetozar Arsenin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.