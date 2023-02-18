Svetozar Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svetozar Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Svetozar Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Svetozar Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Svetozar Markovic 23 Mart 2000 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Светозар Марковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Svetozar Markovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL SPORTS OFFICE yapmaktadır. Svetozar Markovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Svetozar Markovic'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Svetozar Markovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/markovicsvetozar5/?hl=sr

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Svetozar Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Svetozar Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Svetozar Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Svetozar Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Partizan U15

1 Temmuz 2015 yılında Partizan U17

4 Ağu 2015 yılında Teleoptik U17

30 Haziran 2016 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2016 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2017 yılında Partizan

9 Temmuz 2019 yılında Olimpiakos

31 Ocak 2020 yılında AE Larisa

2 Ekim 2020 yılında Olimpiakos

4 Ekim 2020 yılında Partizan

30 Haziran 2021 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2022 yılında Partizan

Svetozar Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Svetozar Markovic şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Svetozar Markovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Radnik Bijeljina(2006-2011)FK Partizan Belgrade(2011-2017)

Sırbistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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