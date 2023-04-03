Svyatoslav Botskiv kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svyatoslav Botskiv Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Svyatoslav Botskiv adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Svyatoslav Botskiv Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Svyatoslav Botskiv 25 Ekim 2004 tarihinde Peremyshlyany, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Боцьків Святослав Богданович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Svyatoslav Botskiv Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trident Consulting yapmaktadır. Svyatoslav Botskiv, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Svyatoslav Botskiv'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Svyatoslav Botskiv Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Svyatoslav Botskiv futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Temmuz 2021 yılında Rukh Lviv U19
Svyatoslav Botskiv Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Svyatoslav Botskiv şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SDYuShOR-4 Lviv (2015-2016), Karpaty Lviv (2016-2017), Dynamo Lviv (2018-2020), KZ DYuSSh Karpaty Lviv (2020-2021)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.