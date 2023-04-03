Svyatoslav Vanivskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svyatoslav Vanivskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Svyatoslav Vanivskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Svyatoslav Vanivskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Svyatoslav Vanivskyi 27 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ванівський Святослав Юрійович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Svyatoslav Vanivskyi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Svyatoslav Vanivskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Svyatoslav Vanivskyi'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Svyatoslav Vanivskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Svyatoslav Vanivskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Svyatoslav Vanivskyi şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 62 numaralı formayı giymektedir.
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