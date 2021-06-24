Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde katili bulmak için yöntem olarak swap izi alındı. Müge Anlı canlı yayınını izleyenler de "Swap nedir, ne demektir? Müge Anlı'nın programında konuşulan swap testi nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte tüm merak edilenler.

SWAP İZİ NEDİR, KAÇ GÜN KALIR?

Swap izi genel olarak doku, tükürük, kan izi, barut izi gibi çeşitli izlerdir. Silahı ateşleyen kişinin üzerinde silahtan çıkan barut ve çeşitli kimyasal maddeler izler bırakır. Buna da Swap izi nedir. Swap izi uzun süre kalabilir ancak terleme, zanlının sağlık durumundaki belirtilere göre etkisini de yitirebilmektedir.

SWAP TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Swap şüphelilerden pamuklu çubuk, yapışkan bantlar ile alınır.

SWAP İZİ NE İŞE YARAR?

Swap izi kriminoloji bilim dalında kullanılır. Suçluların yakalanmasına yardımcı olurken mahkemelerde birincil delil olarak kullanılmaktadır.

Barut disk, plaka, granül, çubuk, küresel, yassılaşmış küresel şekilde olabilir. Özellikle küresel yapıdaki barutlar atış sırasında metrelerce uzağa gidebilir, yakın mesafelerde giysinin yapısına da bağlı olarak birkaç kat giysiyi geçip cilt üzerinde kalabilir. Atış artıklarının, ateş eden elde kalmasını etkileyen faktörler şunlardır: