Swap izi nedir, kaç gün kalır? Swap testi nedir, nasıl yapılır? Müge Anlı’daki mehir cinayetinde alınan Swap ne demektir?
Türkiye’nin gündemine oturan “mehir cinayeti'' Müge Anlı'da aydınlatılmaya çalışılıyor. Cinayet hakkında konuşulurken swap izi, swap testi, swap analizi gibi pek çok bilgiye yer verildi. Programın seyircileri de Swap izi nedir, kaç gün kalır? Swap testi nedir, nasıl yapılır? Müge Anlı’daki mehir cinayetinde alınan Swap ne demektir? gibi pek çok soruya yanıt aramaya başladı. İşte Swap hakkında tüm bilgiler.
Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde katili bulmak için yöntem olarak swap izi alındı. Müge Anlı canlı yayınını izleyenler de "Swap nedir, ne demektir? Müge Anlı'nın programında konuşulan swap testi nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte tüm merak edilenler.
SWAP İZİ NEDİR, KAÇ GÜN KALIR?
Swap izi genel olarak doku, tükürük, kan izi, barut izi gibi çeşitli izlerdir. Silahı ateşleyen kişinin üzerinde silahtan çıkan barut ve çeşitli kimyasal maddeler izler bırakır. Buna da Swap izi nedir. Swap izi uzun süre kalabilir ancak terleme, zanlının sağlık durumundaki belirtilere göre etkisini de yitirebilmektedir.
SWAP TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR?
Swap şüphelilerden pamuklu çubuk, yapışkan bantlar ile alınır.
SWAP İZİ NE İŞE YARAR?
Swap izi kriminoloji bilim dalında kullanılır. Suçluların yakalanmasına yardımcı olurken mahkemelerde birincil delil olarak kullanılmaktadır.
Barut disk, plaka, granül, çubuk, küresel, yassılaşmış küresel şekilde olabilir. Özellikle küresel yapıdaki barutlar atış sırasında metrelerce uzağa gidebilir, yakın mesafelerde giysinin yapısına da bağlı olarak birkaç kat giysiyi geçip cilt üzerinde kalabilir. Atış artıklarının, ateş eden elde kalmasını etkileyen faktörler şunlardır:
- Silahın tipi, çapı
- Kapsülün yapısı
- Barutun yapısı
- Atış sonrası faaliyetler
- Kişinin hangi elini kullandığı
- Ortamın fiziksel durumu ( sıcaklık, rüzgar, nem oranı)
- Atışın çıplak elle yapılıp yapılmadığı