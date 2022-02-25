Swift nedir? Swift sistemi ne için kullanılır?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte tüm dünya tarafından Rusya'ya yönelik olarak birçok yaptırım tehdidi yapıldı. Bunlar arasında Rusya'nın Swift sisteminden çıkartılması da bulunuyor. Peki, Swift nedir? Swift sistemi ne için kullanılır? İşte detaylar...
Rusya'nın Ukrayna ile savaşa girmesi tüm dünyanın tepkisini çekiyor. Dünyanın ileri gelen devletleri Rusya'nın Swift sisteminden çıkarılmasını konuşuyor. Bu bağlamda, Swift nedir? Swift sistemi ne için kullanılır? Tüm detaylar haberimizin içeriğinde...
SWIFT NEDİR?
Yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferi yapılabilen sisteme Swift denmektedir. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication olan Swift ile tüm dünyada bulunan bankalar arasından elektrona fon transferi sağlanır.
Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), yani Dünya Bankalar Arası Finansal İletişim Topluluğu, 1973’te 15 ülkeden 239 bankanın katılımı ile kurulmuştur ve merkezi Belçika’dadır.
SWIFT SİSTEMİ NE İÇİN KULLANILIR?
Swift'in başlıca amaçları finansal işlemleri standart hale getirmek ve kolaylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve işlem risklerini azaltmaktır. Bu hedeflere ulaşmak için Swift’e 200’ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumları üye olmuştur.
Swift üyelerine standartlaşmış bir haberleşme ortamı sağlayarak yeni iş fırsatları ve gelir akımları yaratmıştır. Para aktarımları her bankaya özgü şifrelerin kullanımı ile yapılır. 2019 sonunda üye banka veya finans kurumu sayısı 11 bini aşmıştır.
Swift'ten önce Telex uluslararası fon transferlerinde kullanılan tek enstrümandı. Swift gibi bütünsel bir kod sistemine sahip olmayan Telex, güvenlik ve hız problemlerine neden oluyordu. Bu problemlerin çözümü için Swift sistemi 1973 yılında kullanılmaya başlandı.
Swift sistemini kimler kullanıyor?
Swift işletme ve kişilere para transferi yapabilmeleri için birçok servis sunuyor. Swift'in kurucuları sistemi Hazine ve diğer taraflarla daha kolay bir ödeme iletişimi kurmayı amaçlıyordu. Fakat sonrasında Swift giderek yaygınlaşarak birçok kurum tarafından kullanılmaya başlandı.
Günümüzde Swift sistemini kullanan kurumlar ve kişiler şöyle sıralanabilir:
Bankalar
Aracı kurumlar
Menkul kıymet satıcıları
Varlık yönetim şirketleri
Borsalar
Hazineciler