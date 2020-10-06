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  3. Swinger soruşturmasına büyük darbe! 35 kişiye gözaltı kararı

Swinger soruşturmasına büyük darbe! 35 kişiye gözaltı kararı

Adana'da merkezli 11 ilde Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen ''swinger'' adı verilen eş değiştirmeli fuhuş yapan kişilere düzenlenen operasyonda 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yakalanan şüpheliler sağlık kontrollerinden sonra ifade için emniyete götürüldü.

“Swinger” yapan şahıslara yönelik Adana merkezli 11 ilde şafak vakti gerçekleştirilen operasyonlarda 35 kişi gözaltına alındı. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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06 Ekim 2020 Salı 09:08
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