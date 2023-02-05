Syam Ben Youssef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Syam Ben Youssef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Syam Ben Youssef kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Syam Ben Youssef ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Syam Ben Youssef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Syam Ben Youssef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Syam Ben Youssef

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Syam Ben Youssef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Syam Ben Youssef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Syam Ben Youssef 31 Mart 1989 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Tunus,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı صيام بن يوسف şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Syam Ben Youssef Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Profile yapmaktadır. Syam Ben Youssef, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Syam Ben Youssef'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Syam Ben Youssef Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/Syam.Ben.Youssef.SBY

Syam Ben Youssefboyu ve yaşı kaç

Syam Ben Youssef Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Syam Ben Youssef isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Syam Ben Youssef Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Syam Ben Youssef futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2009 yılında Esperance

1 Temmuz 2011 yılında Esp. Tunis U21

14 Ocak 2012 yılında Leyton Orient

1 Temmuz 2012 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2015 yılında SM Caen

6 Temmuz 2017 yılında Kasımpaşa

24 Ocak 2020 yılında Denizlispor

10 Temmuz 2020 yılında Denizlispor U21

4 Kasım 2020 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

14 Şubat 2022 yılında Beroe

31 Ağu 2022 yılında Quevilly Rouen

Syam Ben Youssef kimdir

Syam Ben Youssef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Syam Ben Youssef şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Centre de formation de Bastia

Syam Ben Youssef Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Tunus takımında 2 numaralı formasıyla 13 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 48 maçta 2 gol atmıştır.

Tunus U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Syam Ben Youssef nereli

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