SYDV’nin mütevelli heyeti seçildi

SYDV mütevelli heyeti seçimlerinde konuşan SYDV Müdürü Mehmet Şimşek, 2019 yılının ilk 11,5 aylık sürecinde 84 milyon 791 bin 52 TL'lik ayni ve nakdi yardım yapıldığını açıkladı.

Adıyaman'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetinde görev yapacak olan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtar seçimle belirlendi. SYDV müdürü Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen seçimde Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut ve İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci aday oldu. İki kişinin seçileceği mütevelli heyetine başka aday olmayınca, Murat Bulut ve Mahmut İzci seçildi.

Muhtarlardan ise tek aday olarak giren Kömür Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yakup Aksu, mütevelli heyetine seçildi.

SYDV'nin yaptığı yardımlar ile ilgili bilgi veren Mehmet Şimşek, 2019 yılının 11,5 aylık döneminde 26 bin 766 hanede 107 bin 773 kişiye toplam 84 milyon 791 bin 52 TL yardım yapıldığını söyledi.

Şimşek, şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, gıda yardımı, kömür yardımı, engelli, yaşlı aylığı başta olmak üzere çeşitli ayni ve nakdi yardımlar yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA