Sylvain Deslandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sylvain Deslandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sylvain Deslandes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sylvain Deslandes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sylvain Deslandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sylvain Deslandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sylvain Deslandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sylvain Deslandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sylvain Deslandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sylvain Deslandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sylvain Deslandes 25 Nisan 1997 tarihinde Kouoptamo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Sylvain Boris Nabil Deslandes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sylvain Deslandes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Angela Rullo yapmaktadır. Sylvain Deslandes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sylvain Deslandes'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sylvain Deslandes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sdeslandes97/

Sylvain Deslandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sylvain Deslandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Sylvain Deslandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sylvain Deslandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Wolverhampton

31 Ocak 2017 yılında Bury

31 Mayıs 2017 yılında Wolverhampton

3 Ocak 2018 yılında FC Portsmouth

31 Mayıs 2018 yılında Wolverhampton

22 Ağustos 2018 yılında Jumilla

30 Haziran 2019 yılında Wolverhampton

24 Ocak 2020 yılında FC Arges

26 Temmuz 2021 yılında Debrecen

Sylvain Deslandes kimdir

Sylvain Deslandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sylvain Deslandes şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AM. S. Soliers (2007-2008), USON Mondeville (2008-2010), SM Caen (2010-2015)

Sylvain Deslandes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U17 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sylvain Deslandes nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Milan Vra%C4%8Dar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Vra%C4%8Dar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milan Vra%C4%8Dar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Vra%C4%8Dar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Krisztian Simon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Simon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Krisztian Simon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Simon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arnando Krecelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnando Krecelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arnando Krecelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnando Krecelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matija Ljujic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Ljujic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matija Ljujic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Ljujic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Meteoroloji'den iki il için uyarı! Yağmur, karla karışık yağmur, kar yağışı, buzlanma ve don bekleniyor
Meteoroloji'den iki il için uyarı! Yağmur, karla karışık yağmur, kar yağışı, buzlanma ve don bekleniyor
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!