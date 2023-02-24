Sylvain Deslandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sylvain Deslandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sylvain Deslandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sylvain Deslandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sylvain Deslandes 25 Nisan 1997 tarihinde Kouoptamo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Sylvain Boris Nabil Deslandes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sylvain Deslandes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Angela Rullo yapmaktadır. Sylvain Deslandes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sylvain Deslandes'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sylvain Deslandes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sdeslandes97/

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Sylvain Deslandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sylvain Deslandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Sylvain Deslandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sylvain Deslandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Wolverhampton

31 Ocak 2017 yılında Bury

31 Mayıs 2017 yılında Wolverhampton

3 Ocak 2018 yılında FC Portsmouth

31 Mayıs 2018 yılında Wolverhampton

22 Ağustos 2018 yılında Jumilla

30 Haziran 2019 yılında Wolverhampton

24 Ocak 2020 yılında FC Arges

26 Temmuz 2021 yılında Debrecen

Sylvain Deslandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sylvain Deslandes şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sylvain Deslandes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AM. S. Soliers (2007-2008), USON Mondeville (2008-2010), SM Caen (2010-2015)

Fransa U17 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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