Sylvanus Nimely kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sylvanus Nimely Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sylvanus Nimely adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sylvanus Nimely Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sylvanus Nimely 4 Eylül 1998 tarihinde Monrovia şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Liberya uyrukludur.Gerçek adı da Sylvanus Solarie Nimely şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sylvanus Nimely Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Agency yapmaktadır. Sylvanus Nimely, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 28 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Sylvanus Nimely'nin NK Solin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sylvanus Nimely Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Nimely66

http://www.instagram.com/nimelysylvanus66

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http://www.facebook.com/sylvanusnimely66

Sylvanus Nimely Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sylvanus Nimely isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Sylvanus Nimely Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sylvanus Nimely futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Nisan 2016 yılında Ostrava B

9 Mayıs 2016 yılında Fotbal Trinec B

25 Mayıs 2016 yılında Club Breweries

4 Eylül 2016 yılında MFK Karvina B

24 Şubat 2017 yılında Spartak 2

3 Şubat 2021 yılında HNK Gorica

12 Ağu 2021 yılında Ilves

16 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

28 Mart 2022 yılında NK Solin

Sylvanus Nimely Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sylvanus Nimely şuan NK Solin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Sylvanus Nimely Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Liberya takımında 10 numaralı formasıyla 7 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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