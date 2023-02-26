Sylvester Sackey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sylvester Sackey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sylvester Sackey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sylvester Sackey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sylvester Sackey 10 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sylvester Sackey Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına - tarihinde katılmıştır. Sylvester Sackey'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sylvester Sackey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sylvester Sackey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sylvester Sackey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sylvester Sackey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sylvester Sackey şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.