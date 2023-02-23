Sylwester Lusiusz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sylwester Lusiusz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sylwester Lusiusz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sylwester Lusiusz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sylwester Lusiusz 18 Eylül 1999 tarihinde Brzozów şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Sylwester Lusiusz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sylwester Lusiusz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSport Manager yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sylwester Lusiusz'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sylwester Lusiusz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sylwester Lusiusz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sylwester Lusiusz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sylwester Lusiusz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Cracovia U19

14 Temmuz 2017 yılında Cracovia

2 Ağustos 2022 yılında Sandecja

30 Haziran 2023 yılında Cracovia

Sylwester Lusiusz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sylwester Lusiusz şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sylwester Lusiusz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Iskra Przysietnica, Karpaty Krosno, Cracovia

Polonya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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