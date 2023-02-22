Symeon Papadopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Symeon Papadopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Symeon Papadopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Symeon Papadopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Symeon Papadopoulos 18 Nisan 2000 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Συμεών Παπαδόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Symeon Papadopoulos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Promotion Group yapmaktadır. Symeon Papadopoulos, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 8 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Symeon Papadopoulos'nin Volos NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Symeon Papadopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Symeon Papadopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Symeon Papadopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Symeon Papadopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında PAOK U20

1 Temmuz 2018 yılında PAOK

8 Ağustos 2020 yılında Volos NPS

Symeon Papadopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Symeon Papadopoulos şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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