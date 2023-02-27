Syphax Bouaraba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Syphax Bouaraba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Syphax Bouaraba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Syphax Bouaraba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Syphax Bouaraba 15 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Syphax Bouaraba Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Syphax Bouaraba'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Syphax Bouaraba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Syphax Bouaraba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Syphax Bouaraba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Syphax Bouaraba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2015 yılında Niederkorn Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2020 yılında UT Petingen U19

1 Temmuz 2022 yılında Titus Petange

Syphax Bouaraba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Syphax Bouaraba şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Progres Niederkorn (2015-2017), FC Thionville (2017-2020), Titus Petingen (2020-)

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