Szabolcs Furedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szabolcs Furedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szabolcs Furedi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szabolcs Furedi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szabolcs Furedi 17 Haziran 1994 tarihinde Orosháza şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szabolcs Furedi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 14 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Szabolcs Furedi'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Szabolcs Furedi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szabolcs Furedi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szabolcs Furedi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szabolcs Furedi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Békéscsaba U17

1 Ocak 2011 yılında Békéscsaba U19

2 Ağustos 2012 yılında Orosháza FC

1 Temmuz 2015 yılında Szentlőrinc SE

21 Temmuz 2017 yılında Pécsi MFC

6 Şubat 2018 yılında Hódmezövásárhely FC

31 Temmuz 2018 yılında Nagyszénás

14 Şubat 2019 yılında Kozármisleny

Szabolcs Furedi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szabolcs Furedi şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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