Szabolcs Gal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szabolcs Gal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Szabolcs Gal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Szabolcs Gal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Szabolcs Gal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szabolcs Gal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Szabolcs Gal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szabolcs Gal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szabolcs Gal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szabolcs Gal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szabolcs Gal 31 Mart 1992 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szabolcs Gal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Szabolcs Gal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 12 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Szabolcs Gal'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Szabolcs Gal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szabolcs Gal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Szabolcs Gal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szabolcs Gal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Videoton U17

15 Ağustos 2008 yılında Ferencváros U17

1 Eylül 2009 yılında Nyíregyháza U19

31 Ağustos 2010 yılında Diósgyőr U19

23 Şubat 2011 yılında Liberty Salonta

11 Ağustos 2011 yılında Vasas II

10 Ağustos 2012 yılında Ferencváros II

6 Şubat 2013 yılında Velence

30 Haziran 2013 yılında Ferencváros II

15 Temmuz 2013 yılında Rákosmente

31 Aralık 2013 yılında Ferencváros II

1 Temmuz 2014 yılında Lombard Pápa

30 Haziran 2015 yılında Ferencváros II

1 Temmuz 2015 yılında Budaörs

30 Haziran 2016 yılında Ferencváros II

1 Temmuz 2016 yılında Budaörs

15 Şubat 2017 yılında SZEOL

3 Ağustos 2017 yılında STC Salgótarján

12 Şubat 2018 yılında Putnok

23 Temmuz 2018 yılında SZEOL

17 Temmuz 2019 yılında Ózd FC

29 Ocak 2020 yılında Érdi VSE

27 Temmuz 2020 yılında Kecskeméti TE

13 Temmuz 2022 yılında Kozármisleny

12 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Szabolcs Gal kimdir

Szabolcs Gal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szabolcs Gal şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Szabolcs Gal nereli

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