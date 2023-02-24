Szabolcs Mezei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szabolcs Mezei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szabolcs Mezei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szabolcs Mezei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szabolcs Mezei 18 Ekim 2000 tarihinde Békéscsaba şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szabolcs Mezei Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T&M International yapmaktadır. Szabolcs Mezei, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Szabolcs Mezei'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Szabolcs Mezei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szabolcs Mezei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szabolcs Mezei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szabolcs Mezei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2015 yılında MTK Budapest Alt

1 Temmuz 2016 yılında MTK U17

1 Temmuz 2017 yılında MTK U19

1 Ocak 2018 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2018 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2019 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2019 yılında MTK Budapest

Szabolcs Mezei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szabolcs Mezei şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Szabolcs Mezei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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