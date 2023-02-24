Szabolcs Sipos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szabolcs Sipos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szabolcs Sipos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szabolcs Sipos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szabolcs Sipos 5 Ocak 2004 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Sipos Szabolcs Vince şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szabolcs Sipos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini the path sports management yapmaktadır. Szabolcs Sipos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Szabolcs Sipos'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Szabolcs Sipos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szabolcs Sipos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szabolcs Sipos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szabolcs Sipos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2018 yılında Debrecen Alt.

1 Temmuz 2020 yılında Debrecen U17

1 Ocak 2021 yılında Debrecen U19

1 Temmuz 2021 yılında Debrecen II

1 Temmuz 2022 yılında Debrecen

28 Temmuz 2022 yılında Szeged

13 Şubat 2023 yılında Debrecen

Szabolcs Sipos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szabolcs Sipos şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Szabolcs Sipos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Balmazújvárosi FC (-2015)

Macaristan U18 takımında 16 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U16 takımında 13 numaralı formasıyla 5 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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