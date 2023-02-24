Szabolcs Szalay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szabolcs Szalay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szabolcs Szalay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szabolcs Szalay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szabolcs Szalay 17 Şubat 2002 tarihinde Veszprém şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szabolcs Szalay Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Szabolcs Szalay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Szabolcs Szalay'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Szabolcs Szalay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szabolcs Szalay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szabolcs Szalay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szabolcs Szalay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2013 yılında Haladás Alt.

1 Ocak 2018 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2019 yılında Haladás

12 Ocak 2021 yılında Zalaegerszeg

17 Ağustos 2021 yılında Tiszakécske

31 Aralık 2021 yılında Zalaegerszeg

Szabolcs Szalay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szabolcs Szalay şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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