Szabolcs Szilagyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szabolcs Szilagyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szabolcs Szilagyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szabolcs Szilagyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szabolcs Szilagyi 23 Eylül 2003 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Szilágyi Szabolcs Krisztián şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szabolcs Szilagyi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Szabolcs Szilagyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Szabolcs Szilagyi'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Szabolcs Szilagyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szabolcs Szilagyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szabolcs Szilagyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szabolcs Szilagyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Kasım 2010 yılında CFR Cluj U19

14 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

27 Mayıs 2020 yılında Fehérvár U17

10 Temmuz 2020 yılında Vasas U19

1 Temmuz 2021 yılında Vasas FC

Szabolcs Szilagyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szabolcs Szilagyi şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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