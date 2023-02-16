Sözcü TV Yayında! Peki Sözcü TV Frekansı nedir? Digiturk, D-Smart, Tivibu, Türksat Kablo TV Sözcü Tv Kaçıncı kanalda?

Estetik Yayın Anonim şirketine bünyesinde bulunan Sözcü Tv (SZC) test yayınlarına başladığını duyurdu. Kanalı uydu alıcısına eklemek isteyenler SZC TV frekansı nedir? Sözcü TV frekansı uydu alıcısına nasıl eklenir araştırılıyor. Bizde size bu kanalı uydu alıcınıza nasıl ekleyeceğinizi aktaracağız. Ama önce gelin yeni kurulan bu kanal hakkında biraz bilgi verelim.
RTÜK'ten Lisans alımı konusunda sıkıntılar yaşayan Sözcü TV, Türksat 4A uydusunda test yayına başladığını duyurdu. Sözcü TV, Sivas'ın yerel kanalı olan SRT TV'yi satın almıştı.
ODA TV'nin kanal ile ilgili aktardığı bilgilere göre, kanalın genel müdürlüğünü ATV, Star gibi televizyonların ana haber merkezini yönetmiş usta isim Yılmaz Özdil üstlenecek.
Genel yayın yönetmeni ise Korcan Karar olacak. Karar, ATV, Show, SkyTürk ve 360gibi tv kanallarında haberler sunmuştu.
Kanalın Haber müdürü ise Burak Ersemiz yapacak.
Sözcü TV Logosu
Test yayına başlayan Sözcü TV'nin logosu da belli oldu. Aşağıdaki logo kanalı temsil edecek.
2023 Sözcü TV Frekansı nedir? SZC TV Frekans ayarları
- Kanal Adı: SZC TV
- Uydu : Türksat 4A
- Frekans : 11837
- Sinyal Oranı : 30.000
- Polarizasyon : V (Dikey)
- FEC : 2/3 Batı
Digiturk, Türksat Kablo TV, D-Smart ve Tivibu Sözcü TV Kaçıncı kanalda?
- Digiturk: 60 kanal
- D-smart: 93. kanal
- Tivibu: 69. kanal
- TV Plus 69. kanal
- Türksat Kablo TV: 76. kanal
- Türksat 4A
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