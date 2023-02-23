Szczepan Mucha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szczepan Mucha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szczepan Mucha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Szczepan Mucha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Szczepan Mucha 29 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Polonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Szczepan Mucha Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Szczepan Mucha'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Szczepan Mucha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Szczepan Mucha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Kasım 2019 yılında Rekord B-B
1 Ocak 2023 yılında Piast Gliwice
Szczepan Mucha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Szczepan Mucha şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Drzewiarz Jasienica (-12/2014)
Szczepan Mucha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Polonya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.