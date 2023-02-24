Szilard Bokros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szilard Bokros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szilard Bokros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szilard Bokros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szilard Bokros 20 Mart 2000 tarihinde Kistarcsa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szilard Bokros Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Szilard Bokros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Szilard Bokros'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Szilard Bokros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szilard Bokros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szilard Bokros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szilard Bokros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2011 yılında Puskás AFC Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2016 yılında Puskás AFC U19

25 Temmuz 2017 yılında Csákvár

30 Haziran 2018 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2018 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2021 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2022 yılında Puskás AFC II

4 Temmuz 2022 yılında Diósgyőr

Szilard Bokros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szilard Bokros şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Szilard Bokros Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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