Szilard Bujdoso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szilard Bujdoso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szilard Bujdoso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szilard Bujdoso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szilard Bujdoso 19 Ağustos 2003 tarihinde Sfântu Gheorghe şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szilard Bujdoso Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Szilard Bujdoso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Szilard Bujdoso'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Szilard Bujdoso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szilard Bujdoso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szilard Bujdoso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szilard Bujdoso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Mart 2014 yılında Sepsi U19

1 Eylül 2016 yılında Coltea U19

1 Temmuz 2018 yılında Csikszereda U19

1 Ocak 2021 yılında Csikszereda

Szilard Bujdoso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szilard Bujdoso şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

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