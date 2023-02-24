Szilard Devecseri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szilard Devecseri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Szilard Devecseri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Szilard Devecseri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Szilard Devecseri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szilard Devecseri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Szilard Devecseri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szilard Devecseri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szilard Devecseri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szilard Devecseri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szilard Devecseri 13 Şubat 1990 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szilard Devecseri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Szilard Devecseri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 29 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Szilard Devecseri'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Szilard Devecseri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szilard Devecseri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Szilard Devecseri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szilard Devecseri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2006 yılında Haladás U19

1 Temmuz 2008 yılında Haladás

25 Ağustos 2015 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2016 yılında Haladás

1 Temmuz 2016 yılında Mezőkövesd

31 Aralık 2016 yılında Haladás

12 Şubat 2018 yılında Zalaegerszeg

29 Ocak 2020 yılında Haladás

Szilard Devecseri kimdir

Szilard Devecseri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szilard Devecseri şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Szilard Devecseri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 14 numaralı formasıyla 10 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Szilard Devecseri nereli

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