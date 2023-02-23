Szilard Gyenge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szilard Gyenge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szilard Gyenge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szilard Gyenge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szilard Gyenge 11 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szilard Gyenge Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Szilard Gyenge, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına - tarihinde katılmıştır. Szilard Gyenge'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Szilard Gyenge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szilard Gyenge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szilard Gyenge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szilard Gyenge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szilard Gyenge şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Szilard Gyenge Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Romanya U21 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 8 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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